Составлен список востребованных летних вакансий с оплатой до 100 тыс. рублей

Эта вакансия — лидер среди остальных позиций в сезонной торговле. И платят там больше всего. Немало получают продавцы другого популярного летнего лакомства — мороженого. А ещё многие работодатели сейчас ищут тех, кто будет торговать игрушками, выяснил сервис «Авито работа».

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Самые популярные летние профессии

Продавец кукурузы. С марта стало в 3 раза больше вакансий. Предлагают 80 000—100 000 рублей в месяц.

Продавец мороженого. Количество вакансий выросло на 81% за месяц. Платят от 60 000 до 75 000 рублей.

Продавец игрушек. Зарплата — от 40 000 до 70 000 рублей.

Где подработать школьникам летом

Как ранее рассказала директор по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова, каждый второй российский школьник работает на летних каникулах, а 72% студентов совмещают учёбу и работу.

Вот кем они могут поработать:

курьер;

официант;

бариста;

промоутер;

вожатый;

копирайтер;

эсэмэмщик.