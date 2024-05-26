В России будут увеличены до 15 тысяч рублей стипендии имени Дмитрия Лихачева. Это произойдет с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает правительство страны.

«С 1 сентября персональные стипендии имени Дмитрия Лихачева будут увеличены с 5 до 15 тысяч рублей», — передает российское правительство.

Также уже были увеличены до 15 тысяч рублей размеры персональных стипендий имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара.

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Для студентов-очников государственных и негосударственных вузов продолжится ежемесячная выплата персональных стипендий. Десять студентов, демонстрирующих успехи в таких областях, как искусствоведение, история, культурология, лингвистика, литературоведение, педагогика и философия, будут отобраны для получения этих стипендий.

Ключевым условием для конкурсного отбора являются научные достижения кандидатов. Результаты их исследований и разработок должны быть подтверждены публикациями в рецензируемых научных журналах и материалах научных конференций.