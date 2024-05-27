В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию

Депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в статью Федерального закона «О страховых пенсиях». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Парламентарии предложили учитывать педагогический стаж (при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет) и давать право на досрочное пенсионное обеспечение.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта на заслуженный отдых можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.

Ранее генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк рассказал, что для увеличения накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно применять одновременно.