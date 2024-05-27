В России может появиться новый вид пенсии

Министерство финансов РФ собирается разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения с максимальным охватом для разных категорий работников. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталии Каменской, показанную на конференции Investfunds Forum XV.

Она пояснила изданию, что Минфин в среднесрочной перспективе планирует законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения.

По словам Каменской, налоговое стимулирование корпоративных программ может быть аналогичным тому, что существует в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Речь идет об освобождении работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Работодатели, имеющие свои корпоративные программы, уже используют такую норму. Она зарекомендовала себя как эффективный стимул, заявила Каменская.

Преемник Пенсионного фонда России столкнулся с рекордным дефицитом

До этого депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что россияне, которым к моменту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж, могут его докупить.