В связи с внезапным падением доллара следует уже сейчас поменять иностранную валюту на рубли, посоветовал финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что ситуация похожа на ту, которая была в 1995 году, когда рубль быстро укреплялся при высокой ставке.

Ситуация похожа на ту, которая была в 1995 году, когда курс рубля укреплялся, а ставка была очень высокой. Фактически, ЦБ говорит нам: «Граждане, берите свои доллары и евро и меняйте их на рубли». Я рекомендую тоже так сделать, — пояснил эксперт.

По словам аналитика, выручки экспортеров, которые те продают, фундаментально растут. Кроме того, он уточнил, что в ближайшее время ожидается повышение ключевой ставки. Разуваев заявил, что это серьезно влияет на курс рубля.

Никто не понимает, где ставка может остановиться. Инфляция, конечно, традиционно снижается летом. Но ЦБ по ставке смотрят вверх, а не вниз. Ставка — это важный момент, который определяет курс. Поэтому рубль и дорожает, — добавил эксперт.

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Ранее стало известно, что курс рубля на Московской Бирже продолжил укрепляться по отношению к мировым валютам. Впервые с 30 января доллар опустился ниже 89 рублей. Евро упало до 96,66 рубля, китайский юань — до 12,23 рубля.