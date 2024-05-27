В Минтруде рассказали, как маткапиталом оплатить детский сад

Оплатить детский сад маткапиталом можно в МФЦ, клиентской службе Соцфонда, а также на госуслугах, говорится в Telegram-канале Минтруда.

Отмечается, что для этого на портале необходимо выбрать раздел "Распоряжение материнским капиталом", в нем кликнуть на вкладку "Образование ребенка", где указать категорию образовательной организации "Детский сад". Услуга для оплаты и посещения детского сада называется - "присмотр и уход".

Также маткапиталом можно оплатить дополнительные кружки или секции в детском саду, обратили внимание в Минтруде. Это могут быть, например, дополнительные занятия по танцам, рисованию.

В этом случае необходимо выбрать услугу - "Образовательные услуги".

Далее нужно заполнить и отправить заявление.

В ведомстве предупредили, что оплатить средствами сертификата детский сад можно только в том случае, если у организации есть лицензия на образовательную деятельность. В договоре или дополнительном соглашении к договору с ней должна быть пометка, что обучение оплачивается средствами маткапитала.

При этом маткапитал можно использовать на оплату детского сада любого ребенка в семье. Если документ оформлен на младшего, а в детский сад идет старший ребенок, то использовать сертификат можно сразу после рождения младшего.