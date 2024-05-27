Какие выплаты положены россиянам за советский стаж

За каждый год стажа до 1991 года россиянам положена прибавка к пенсии в 1% от ее суммы. Еще 10% полагается за каждый год стажа с 1992 по 2002 год.

Подробности об этом рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Если у гражданина стаж до 1991 года составил 7 лет и после 1992 года – еще 20 лет, то увеличение пенсии составит 17% (7% – за 7 лет стажа до 1991 года и 10% – за 10 лет стажа с 1992 по 2022 год)», – отметила эксперт.

По информации Финогеновой, если человеку была назначена пенсия в 24 тыс. рублей, то прибавка за такой стаж составит 4080 рублей, и итоговая пенсия – 28 080 рублей, передает «Газета.Ru».

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Напомним, педагоги системы профессионального образования могут получить право на досрочную пенсию. Сегодня законопроект об этом внесут в Госдуму. Речь идет о том, что сейчас педагоги вузов не имеют права на досрочное пенсионное обеспечение. Для выхода на пенсию им нужно проработать не менее 25 лет.