Эксперт сказал, куда стоит инвестировать деньги

Кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, куда целесообразно инвестировать денежные средства в настоящее время.

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По словам собеседника, реальная инфляция в России в текущем году - 10%. Ее в период до одного года превышают доходности по вкладам и облигациям, от одного года до пяти лет – облигациям, акциям и коммерческой недвижимости, а от пяти лет – по драгоценным металлам, пояснил он. Экономист подчеркнул, что гражданам стоит вкладывать только в банковские вклады, если накопления — в пределах «подушки безопасности». Что касается средств, превышающих годовой бюджет, то их следует вкладывать в более рисковые акции, облигации, отметил он.

Смысл вкладывать часть денег в недвижимость и драгметаллы есть в том случае, если сбережения превышают пятилетний бюджет, отметил специалист. При этом часть, которую некритично потерять (не более 20% от активов), стоит вкладывать в высокорискованные инвестиции, указал Зайнуллин.

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Ранее инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Корнилов заявил «Известиям», что сейчас инвесторам стоит обратить внимание на инструменты денежного рынка, российские акции из потребительской, финансовой и IT-отрасли.