Пенсия работающего пенсионера: размер, как рассчитать и получить, индексация
Работающие пенсионеры в России продолжают получать выплаты из Социального фонда РФ (СФР) даже после выхода на пенсию, если они продолжают трудовую деятельность.
Какой размер у пенсии для работающих пенсионеров, как ее рассчитать и получить — в материале URA.RU.
Критерии для получения пенсии работающими пенсионерами
- Получать пенсию.
- Работать по трудовому договору или гражданско-правовому договору.
- Работодатель должен осуществлять отчисления в СФР за счет этого трудоустройства.
Стоит отметить, что работа в статусе зарегистрированного индивидуального предпринимателя (ИП) учитывается для работающих пенсионеров как трудовая деятельность. В то же время самозанятые граждане не входят в категорию работающих пенсионеров, поскольку они не уплачивают страховые взносы в СФР.
Две формы пенсионных выплат для работающих пенсионеров
Страховая пенсия по старости
Страховая пенсия по старости в России складывается из двух частей: базовой (фиксированной) надбавки, предоставляемой государством, и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который формируется за счет отчислений работодателя.
Условия назначения страховой пенсии в 2024 году:
- Необходимый возраст: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.
- Минимальный страховой стаж: 15 лет.
- Минимальное количество пенсионных коэффициентов: 28,2.
Особенности индексации:
- Фиксированная часть пенсии для работающих пенсионеров не индексируется с 2016 года.
- Перерасчет страховой части происходит автоматически ежегодно 1 августа без необходимости заявления от пенсионера, учитывая накопленные за предыдущий год пенсионные баллы.
- Максимальный размер ежегодной надбавки ограничен тремя пенсионными коэффициентами.
- Стоимость пенсионного коэффициента фиксируется на уровне, действующем на момент выхода на пенсию.
- После завершения трудовой деятельности происходит повышение стоимости ИПК и индексация фиксированной части, но не ранее следующего месяца после увольнения. В случае повторного трудоустройства индексация приостанавливается.
Накопительная пенсия
Накопительная пенсия формируется из личных сбережений, отчислений работодателя и инвестиционного дохода. На нее имеют право:
- Граждане 1967 года рождения и моложе, работодатели которых делали отчисления до 2014 года.
- Мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения, в чью пользу делались отчисления с 2002 по 2004 год.
- Участники программы государственного софинансирования пенсий и те, кто самостоятельно вносит дополнительные страховые взносы.
- Лица, использовавшие средства материнского капитала для формирования пенсионных накоплений.
Ежегодная индексация для неработающих пенсионеров
С 2019 по 2024 год индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров проходит автоматически каждый год 1 января. Это право закреплено в Конституции РФ.
В исключительных случаях возможна повторная индексация в течение года, как это случилось в 2022 году, когда индексация была проведена дважды: 1 января на 8,6% и 1 июня на 10% по решению президента. С начала 2024 года базовая часть страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%, достигнув суммы в 8134,88 рубля.
Планы на 2025 год
В 2025 году планируется двукратная индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров: с 1 февраля — на процент, равный уровню инфляции, а с 1 апреля — на процент, соответствующий доходам от инвестиционного портфеля.
Доплата до уровня прожиточного минимума
Для неработающих пенсионеров предусмотрена доплата до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), который в 2024 году составляет в среднем 13 290 рублей. Эта доплата не распространяется на работающих пенсионеров.
Расчет страховой пенсии для работающих пенсионеров
Страховая пенсия по старости определяется на основе нескольких факторов. Среди них:
- Трудовой стаж.
- Количество набранных пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент).
- Фиксированная надбавка от государства.
- Размер пенсионных накоплений (если они имеются).
Получение выписки из лицевого счета
Электронная выписка через «Госуслуги»
- Авторизуйтесь на портале «Госуслуги».
- В разделе «Услуги» выберите «Справки и выписки».
- Найдите услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».
- Нажмите «Получить выписку».
После отправки запроса выписка будет подготовлена обычно в течение дня. Зачастую она приходит за 5-10 минут.
Бумажная выписка
- Лично подайте запрос в МФЦ или отделении Социального фонда России.
- Отправьте запрос по почте в Социальный фонд России.