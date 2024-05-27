В Госдуме объяснили преимущество системы корпоративных пенсий

С помощью системы добровольных корпоративных пенсий граждане получат возможность сформировать хорошие накопления на старость. Такой подход будет выгоден всем сторонам, включая сотрудников, работодателей и государство, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с 360.ru.

Напомним, Минфин планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения для разных категорий работников. Предполагается, что в перспективе работодателей освободят от налога на прибыль с тех средств, которые они направят на программу долгосрочных сбережений. Это станет хорошим инструментом для формирования пенсионных накоплений, а также будет выгодно для всех сторон, считает Бессараб.

«Государству всегда требуются длинные деньги. Это как раз источник их финансирования. А для работника и работодателя, что важно, можно действительно накопить хорошую пенсию, причем на взаимовыгодных условиях», — считает Бессараб.

С введением новой системы налогообложения в России с уклоном в сторону прогрессивной шкалы вырастут налоги на прибыль для высокооплачиваемых работников. По мнению Бессараб, нужно установить планку, после которой средства будут направляться не на налоги, а на долгосрочные пенсионные накопления. Сегодня подобная система внедрена во многих странах, важно лишь обеспечить ее максимальную прозрачность, отметила парламентарий.