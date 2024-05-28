ЦБ повысит лимит одной операции через СБП для физлиц

Банк России может поднять верхнюю границу одного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) между счетами одного физлица в разных банках с 1 млн до 30 млн рублей. Проект указания опубликован на сайте регулятора. Изменение также коснется переводов физлиц на специальный счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому выступает отправитель.

Обсуждение проекта указания продлится с 28 мая по 30 мая включительно. Через 10 дней после официального опубликования оно вступит в силу. Согласно пояснительной записке, указание было разработано для реализации ранее принятого закона об отмене банковских комиссий для переводов физлиц через СБП и по номеру телефона до 30 млн рублей.

С 1 мая начал действовать закон, по которому банкам запрещено брать комиссии за переводы средств физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц. Норма не распространяется на переводы в отделениях банков и с использованием карт.

После вступления закона в силу некоторые банки установили суточные и месячные лимиты на переводы. Так, в Яндекс-банке, чтобы получить возможность перевести себе в другой банк 30 млн рублей, клиент должен был связаться с техподдержкой. В начале мая Сбербанк заявил, что не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки для «минимизации рисков». В госбанке уточнили Frank Media, что в целях борьбы с мошенничеством в кредитной организации уже давно введен лимит операций в 1 млн рублей в сутки, который можно увеличить до 2 млн рублей.

В конце мая ЦБ направил банкам информационное письмо, в котором снова первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова потребовала «в кратчайшие сроки» отменить суточные лимиты в пределах 30 млн рублей — суммы ежемесячных бесплатных переводов при проведении операций по номеру счета и через СБП. В то же время, банк может разрешить клиенту самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца, отмечал ЦБ. В этом случае, у клиента должна сохраняться возможность отменить самоограничение.