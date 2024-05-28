В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на доход от вкладов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором предложил освободить граждан пенсионного возраста от уплаты налога на доходы от банковских вкладов. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

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"Прошу вас поддержать инициативу о внесении изменений в налоговое законодательство в части уплаты налога на доходы от банковских вкладов, освободив от него лиц пенсионного возраста", - говорится в обращении.

По словам Чернышова, банковские счета пенсионеров, как правило, не пополняются в силу того, что их владельцы не работают и не имеют дохода, кроме пенсии.

"Эти средства многие из них копили всю жизнь, а проценты по вкладу выполняют функцию не дохода как такового, а сохранения денег от инфляции", - говорится в письме.

При этом, как пояснил Чернышов, такая льгота не лишит бюджет ощутимых доходов, ведь всего у 4% вкладчиков имеются накопления, облагаемые налогом.