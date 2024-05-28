Стало известно, где россияне получают зарплату выше 150 тысяч рублей

Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России - на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке приблизились в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.

Как пишет РИА Новости, так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области - 150,4 тысячи рублей. Единственными другими регионами, где средние зарплаты приблизились к отметке в 150 тысяч рублей, стали ЯНАО с 149,95 тысячи рублей и Москва с 146,2 тысячи рублей.

Эксперт рассказал, каким будет курс доллара в июне

В профессиональном разрезе выше обеих этих планок зарплаты получают в сфере финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7 тысячи рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тысячи рублей), а также в области информации и связи (157,2 тысячи рублей).

Ранее "СП" писала, что в Госдуме сказали, какой должна быть зарплата у россиян.