Депутат Бессараб разъяснила, какой должна быть зарплата для хорошей пенсии

Вопрос о том, какая зарплата необходима для получения достойной пенсии, зависит от индивидуальных желаний и возможностей каждого россиянина. Об этом в беседе с «ФедералПресс» сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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«Все зависит от желаний самого россиянина», – заявила она.

Парламентарий отметила, что пенсию можно сформировать даже при невысоком доходе, если получать поддержку от родных и близких. При этом важную роль играет добровольное участие в пенсионных накоплениях, особенно для самозанятых граждан. Кроме того, депутат напомнила о Конвенции Международной организации труда (МОТ), согласно которой коэффициент замещения утраченного заработка при выходе на пенсию должен составлять 40 %. Это означает, что размер пенсии должен быть не менее 40 % от средней заработной платы.

У некоторых россиян выросла пенсия

«Чтобы получить пенсию в размере 40 тысяч рублей, нужно зарабатывать около 100 тысяч рублей. Конечно, это упрощенный расчет. Многое зависит от самого будущего пенсионера», – добавила Светлана Бессараб.

Ранее Бессараб оценила планы Минфина РФ о введении корпоративной пенсии. Парламентарий считает, что инициатива необходима для экономического роста в стране.