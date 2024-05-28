Россиян с 1 июня ждет повышение зарплат

С 1 июня некоторых работников ждет повышение заработной платы. Об этом сообщает Life.

По словам директора по продажам «Авито.Работы» Романа Губанова, на увеличение зарплатных предложений для новых специалистов в июне 2024 года повлияет сезонная занятость и активизация определенных сфер деятельности. Он отметил, что в перспективе повышение зарплат можно отметить в сегменте курьерской доставки.

Опрос показал, почему соискатели просят зарплату в конвертах

Собеседник подчеркнул, что уже только за последний месяц новые специалисты начали получать более крупные суммы. Так, их зарплата на 13% превысила уровень марта текущего года (79 643 рубля). В течение месяца также продемонстрировали рост средние зарплатные предложения в сферах производства, сырья и сельского хозяйства (+3%), строительства (+3%), транспорта и логистики (+3%).

При этом генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов не ожидает значительно роста зарплат в июне. Он подчеркнул, что на некоторых направлениях не исключены прибавки в зависимости от потребностей компании в конкретный момент времени.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса от hh.ru и работодателей сообщил, что в России граждане, устраивающиеся на работу, часто просят понизить их официальную зарплату или же платить ее в конверте. По большей части это обусловлено нежеланием платить алименты и погашать кредиты (доля таких россиян составила 63% и 60% соответственно), выяснило издание.