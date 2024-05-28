Россиян предупредили о последствиях продажи картофеля с дачи

Продажа картофеля с дачи может обернуться для владельца штрафом до двух тысяч рублей, рассказала юрист Анастасия Асабина.

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По ее словам, которые приводит РИА Новости, это связано с необходимостью законного оформления соответствующей деятельности.

«Дачники-коммерсанты, регулярно зарабатывающие на продаже овощей со своего огорода без соответствующей государственной регистрации <...>, рискуют быть оштрафованными», — заявила Асабина.

Она пояснила, что, согласно статье 14.1 КоАП РФ, отсутствие оформления облагается штрафом в размере 500-2000 рублей. Специалист добавила, что также наказать могут тех, кто выращивает картофель на продажу из собственных клубней. Это обусловлено нарушением правил производства семян сельскохозяйственных растений — штраф за это составляет 500 рублей.

Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала, что в России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников растения — ипомеи трехцветной, также известной как вьюнок. По ее словам, за нахождение на участке растения теперь предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Юрист Илья Русяев в свою очередь отмечал, что за культивирование некоторых растений предусмотрен тюремный срок или штраф до 300 тысяч рублей. Он пояснил, что на участке запрещено выращивать ипомею трехцветную, мак снотворный, коноплю, кат, гармалу, кокаиновый куст, кактусы с мескалином и галлюциногенные грибы.