Стало известно, какая категория россиян сможет выйти на пенсию раньше

Представители определенных профессий в России могут выйти на пенсию раньше положенного срока. Об этом сообщает Life.

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Как отмечается, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект. В частности, право на досрочную страховую пенсию по старости дадут педагогам, преподававшим по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования.

В Социальном фонде РФ отметили, что с текущего года в стране в список педагогических работников, имеющих право досрочно выйти на пенсию, включены «тьютор», «инструктор по физической культуре» и «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

К досрочному выходу на пенсию смогут прибегнуть также врачи и артисты. Кроме того, досрочная пенсия положена людям, которые работали на вредных и опасных для здоровья производствах. По словам юристов, еще одним основанием для досрочного выхода на пенсию является воспитание ребенка с инвалидностью. Когда ребенку исполнится восемь лет, выйти на пенсию сможет один из его родителей, уточняют специалисты. Также на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные родители, а также люди, которые были уволены в предпенсионном возрасте, заявляют эксперты.

Ранее издание Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую сообщило, что летом начнут действовать некоторые региональные новшества для пожилых граждан. Нововведения вступят в силу уже со следующего месяца. По словам эксперта, речь идет, в частности, о льготах на проезд.