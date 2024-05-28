Названа опасность рассрочки

У рассрочки, оформляемой в магазинах на товар или услугу, есть несколько минусов. С таким заявлением выступил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин.

© РИА Новости

Дополнительные расходы являются одним из недостатков рассрочки, заявил собеседник. По его словам, проценты и комиссии могут быть уже включены в цену. Вторым минусом рассрочки является финансовая нагрузка, отметил эксперт.

Кроме того, специалист указал на риск задолженности. Он обратил внимание на то, что финансовые обстоятельства человека могут в любой момент изменяться. В частности, речь идет о потере работы, заявил Арзамаскин. Так, ситуация может повлечь за собой проблемы с долгами, добавил он.

Среди преимуществ рассрочки, по мнению эксперта, - быстрое получение товара или услуги и меньшая переплата в отличие от кредитов.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитиков БКИ «Скоринг Бюро», по итогам апреля 2024 года средний размер выдаваемых в России потребительских кредитов достиг максимума за последние семь месяцев и составил 180,5 тысячи рублей.