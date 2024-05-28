Экономист дал советы по накоплению средств без потери качества жизни

Следует провести ревизию расходов на питание.

Набор необходимых продуктов можно покупать по более низкой цене. Сэкономленные средства рекомендуется вложить в ресурсы, стоимость которых стабильно растёт, рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если у человека нет денег для накоплений, первый вариант — найти хорошую работу. Но для многих это невозможно, потому что там, где они живут, нет хорошей работы. Второй вариант — экономия. Возьмём ту же самую экономию на продовольствии. Один и тот же набор калорий и питательных веществ можно купить в магазине за разные деньги. Гречка, капуста, подсолнечное масло — один набор, но и бывают другие продукты по цене выше, мясные в том числе. Если хотите что-то скопить, надо провести инвентаризацию своих расходов. Сделать так, чтобы оставалось что-то, чтобы копить, но при этом качество жизни не падало. А дальше вкладывать средства в ресурсы, которые не девальвируются, у которых стоимость растёт, стоимость выше инфляции».

Ранее Зубец рассказал о решении проблемы бедности в России при помощи повышения пособий. У правительства и социального сектора есть несколько блоков задач. Проблемы такие, как бедность, решаемы. Однако поднять демографию при помощи законодательной базы нельзя, отметил экономист.