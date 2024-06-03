Накопить на мечту и обеспечить будущее: как заставить деньги работать?
Деньги должны работать, но добиться этого от своих сбережений удается не всем. Самый быстрый путь приумножить свой капитал – новая программа долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ Сбербанка. Помимо софинансирования от государства, дополнительного дохода и возврата налога, участники акции смогут получить и приятный бонус в виде «СберСпасибо», если заключат договор до 17 июня. Как стать участником программы и получать максимум - читайте в нашем материале.
Программу долгосрочных сбережений ввели в России с января 2024 года. ПДС представляет собой накопительно-сберегательный инструмент, причём на личные счета людей деньги добавит также государство до 36 000 ежегодно в первые три года. Человек пополняет счёт и получает софинансирование из госбюджета.
Помимо этого Сбербанк проводит специальную акцию. Клиенты банка, являющиеся участниками программы «СберСпасибо», в случае заключения договора ПДС в приложении СберБанк Онлайн с 17 мая по 17 июня и внесения суммы от 10 000 рублей, получат 10% «СберСпасибо». Максимальная сумма бонусов составляет 10 000.
При соблюдении всех условий «СберСпасибо» будут начислены с 18 июня по 31 июля 2024 года. Однако нужно учитывать, что фонд акции ограничен.
Программа долгосрочных сбережений от НПФ Сбербанка поможет не только с накоплениями на крупные покупки, но и с сохранением привычного образа жизни в будущем.
ПДС предлагает тройную выгоду:
- До 108 тысяч рублей от государства за три года. Для этого пополнять счёт надо соразмерно своему ежемесячному доходу.
- Инвестиционный доход на всю сумму сбережений участника программы. Рассчитывают его ежегодно. Первые итоги можно будет посмотреть уже в 2025 году.
- Возврат налога - до 52 тысяч рублей ежегодно. Получать их можно будет с помощью налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан. Чтобы вернуть 52 тыс. рублей, нужно положить на счёт в программе 400 тыс. рублей.
Программа предназначена для всех граждан России. Вступить в программу можно с 18 лет. Причём принимать участие может как молодёжь, желающая накопить на свою мечту, так и зрелые люди, которые задумываются о своём деле или достойном доходе и кругосветках в любом возрасте.
Дополнительное преимущество – это возможность перевести в программу пенсионные накопления по договору об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Причём это никак не повлияет на выплату государственной страховой пенсии в будущем. Расскажем об этом подробнее.
Для работников в России предусмотрены страховые и накопительные пенсии. Чтобы получать страховую пенсию по старости, нужны: достижение установленного возраста, минимальный страховой (трудовой) стаж и накопленные пенсионные баллы.
Пенсионные накопления (накопительная пенсия) представляет собой капитал – реальные деньги. Они формировались из части страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд России с 2002 по 2013 год. С 2014 года пенсионные накопления прирастают только за счет инвестиционного дохода.
В 2024 г. появилась уникальная возможность перевести свои пенсионные накопления в собственную программу долгосрочных сбережений. Это позволит увеличить свои сбережения, а также получить сумму накопительных накоплений по окончании программы, а не дожидаясь пенсионных оснований по ОПС. Дополнительно появляется возможность воспользоваться средствами, если вы попадете в тяжелую жизненную ситуацию, например, потребуются деньги на лечение.
Узнать о наличии и размере таких накоплений можно в одном из отделений СФР, на его официальном сайте или в СберБанк Онлайн в разделе «Пенсии».
Все сбережения в программе надежно защищены на сумму до 2,8 миллиона рублей Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Дополнительная страховка действует для суммы переведённых пенсионных накоплений и полученного софинансирования.
Через 15 лет участники смогут снять всю сумму сбережений сразу или назначить себе выплаты на срок от 5 лет и дольше. При желании можно продолжить делать сбережения. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, могут получать выплаты на срок от 5 лет и дольше. По закону предусмотрена возможность забрать средства досрочно без потери накопленного дохода при наступлении «особых жизненных ситуаций». Это, к примеру, оплата дорогостоящего лечения участника программы и потеря кормильца.
Узнать больше, вступить в программу и принять участие в акции с зачислением бонусов СберСпасибо можно в приложении СберБанк Онлайн.
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Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
ВО: 18+
Идентификатор ОРД: 2RanykM2NFS