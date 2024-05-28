В России изменится налог на доходы физлиц

В России предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ). Граждане, чей доход составляет от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, будут платить налог в размере 15%. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

При доходе от 5 млн до 20 млн рублей НДФЛ составит 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%. Россияне, у которых доход превышает 50 млн рублей, будут платить 22% налога.

В пресс-службе министерства пояснили, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся: из 64 млн работающих россиян новая шкала затронет только 2 млн человек с доходом от 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Это 3,2% от работающих россиян.

Остальные граждане, чей доход ниже 2,4 млн рублей в год, будут платить 13%.

В России изменят налог на прибыль

В то же время, за счет новой справедливой налоговой системы в выигрыше окажутся большое число семей с детьми, уточнили в Минфине. Ставка налога для них фактически составит 6% вместо ранее действовавших 13%.

Доходы участников СВО не подпадают под повышение НДФЛ, заключили в Минфине РФ.

Минфин 28 мая внес в правительство РФ пакет законопроектов, который включает поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Планируется, что изменения будут приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, и это позволит обеспечить реализацию поручений президента в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил перераспределить налоговое бремя в сторону тех, «у кого более высокие личные и корпоративные доходы». 20 мая Госдума приступила к обсуждению налоговых изменений. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что они касаются только состоятельных россиян.