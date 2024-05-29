Названа сумма, которую россияне потратили на цветы на последний звонок

Сумма трат российских граждан на цветы для последнего звонка составила 2 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика «Контур.Маркета» Дарью Жигалину.

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Собеседница агентства отметила, что в общей сложности специалистам удалось изучить свыше 20 тысяч чеков по всей стране. Как отмечается, в России зафиксировано увеличение спроса на эустомы, тюльпаны и гвоздики.

По словам Жигалиной, розы занимают почти половину от всех продаж. Их стоимость незначительно выросла – на 7%, с 501 до 536 рублей, подчеркнула она. Вместе с тем рост цен не оказал влияния на спрос – их, напротив, стали покупать чаще на 7%.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных в стране цветов занимают лилии. Их стоимость повысилась с 557 до 579 рублей (+4%). Вместе с тем специалисты указывают на падение продаж этих цветов на 20%. На третьей строчке - астры, чья доля продаж составляет около 7%. За год эти цветы подешевели на 10% - с 550 до 496 рублей. Потребление сократилось на 1%.

Ранее «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы выступили за создание рабочей группы для подготовки мер, направленных на поддержку отечественных цветоводов. Они сообщили о необходимости увеличить пошлины на импорт цветов.