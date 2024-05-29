Исследование: каждый десятый россиянин не стесняется просить прибавки к зарплате

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис Работа.ру провели исследование и выяснили, как часто россиянам повышают оклад. В нем приняли участие более 69 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

© РИА Новости

26% опрошенных россиян признались, что в последний раз им повышали зарплату на текущем месте работы несколько лет назад. 21% радовались прибавке в прошлом году, 10% — в нынешнем, 7% — в этом полугодии, 5% — в этом квартале, 4% — в этом месяце.

При этом 27% респондентов не сталкивались с повышением зарплаты на сегодняшнем рабочем месте.

Почти половина участников исследования (48%) считает, что работодатели должны поднимать оклад раз в год. 27% проголосовали за вариант «не реже раз в полгода». 11% опрошенных уверены, что это стоит делать не реже раза в квартал, 6% — раз в 2 года, 3% — не реже раза в месяц. Вариант «по требованию сотрудника» выбрали 5% респондентов.

53% респондентов уверены, что фиксированное повышение зарплаты каждый год (индексация) положительно влияет на рост эффективности коллектива. 21% думают, что этому способствуют плавающие повышения в зависимости от производительности. 16% отдали предпочтение редким, но значительным повышениям, а 10% — частым, но небольшим увеличениям.

Среди факторов, которые должны учитывать работодатели при решении о повышении зарплаты сотрудникам, опрошенные россияне выделили следующие пункты: объем работ (12%), опыт (11%), эффективность, выполнение KPI (9%), рыночная стоимость навыков (8%), умение организовать работу команды (2%), коммуникабельность (1%) и реализация крупных и сложных проектов (1%). Однако большинство респондентов (56%) сошлись во мнении, что значение имеют все вышеперечисленные факторы.

Инициировать увеличение оклада должен руководитель — в этом уверены 80% участников исследования. 11% отметили HR (отдел кадров), 6% — самого сотрудника, 3% — бухгалтерию.

При этом 43% респондентов признались, что им сложно дается разговор о повышении зарплаты из-за стеснения. 27% легко справляются с нервозностью. 17% предпочитают говорить об этом в неформальной обстановке. А для 13% опрошенных это не составляет труда, они всегда сами приходят с таким запросом к руководителю.