В России появится открытый реестр должников по алиментам

В России создадут общедоступный реестр должников по алиментным обязательствам. Соответствующий документ, который был размещен на сайте официального опубликования правовых актов, подписал Президент РФ Владимир Путин 29 мая.

Реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и будет включать информацию о должниках по алиментам, которых привлекли к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или достигших совершеннолетия нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Помимо этого, в нем будут содержаться сведения о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск.

Согласно закону, должник, который попал в такую базу данных, получит соответствующее уведомление в течение суток через телеграммы и смс-сообщения. В реестре также будут сведения о дате принятия судебного акта о привлечении алиментщика к административной или уголовной ответственности. Эти данные в реестр будут вносить в течение пяти дней со дня поступления материалов к приставам.

Информация о гражданине, который имеет задолженности по алиментам, будет храниться до их полного погашения. У ФССП также будет возможность получить актуальные данные о трудоустройстве должника у органов госвласти и государственных внебюджетных фондов. Для этого приставы смогут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Закон, который был принят Государственной Думой 6 мая и одобрен в Совете Федерации 22 мая, вступает в силу через 360 дней после опубликования.