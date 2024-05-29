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В России появится реестр должников по алиментам

В России создадут общедоступный реестр должников по алиментным обязательствам. Соответствующий документ, который был размещен на сайте официального опубликования правовых актов, подписал Президент РФ Владимир Путин 29 мая.

В России появится открытый реестр должников по алиментам
© ТАСС

Реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и будет включать информацию о должниках по алиментам, которых привлекли к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или достигших совершеннолетия нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Помимо этого, в нем будут содержаться сведения о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск.

Согласно закону, должник, который попал в такую базу данных, получит соответствующее уведомление в течение суток через телеграммы и смс-сообщения. В реестре также будут сведения о дате принятия судебного акта о привлечении алиментщика к административной или уголовной ответственности. Эти данные в реестр будут вносить в течение пяти дней со дня поступления материалов к приставам.

Информация о гражданине, который имеет задолженности по алиментам, будет храниться до их полного погашения. У ФССП также будет возможность получить актуальные данные о трудоустройстве должника у органов госвласти и государственных внебюджетных фондов. Для этого приставы смогут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Закон, который был принят Государственной Думой 6 мая и одобрен в Совете Федерации 22 мая, вступает в силу через 360 дней после опубликования.

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