В России введут новую выплату для одной из категорий граждан

В России будет введена новая ежегодная выплата для одной из категорий граждан. Речь идет о работающих родителях двух и более детей, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

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Соответствующий законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Документ разработал Минтруд. Проект федерального закона подготовлен в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ежегодная выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства, подчеркнул собеседник.

По его словам, сумма ежегодной выплаты определяется в виде разницы суммы уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, по ставке 13% и суммы НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Госдумой был принят во втором и третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2030 года норму, позволяющую гражданам получать при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки.