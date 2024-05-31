Названа доля довольных своей карьерой россиян

Аналитики «Авито Работы» опросили более 7 тысяч работающих россиян, чтобы узнать, считают ли они свою карьеру успешной и по каким критериям оценивают этот успех. Результаты опроса показали, сотрудники каких профессиональных сфер чаще всего оказываются довольны тем, как выстроилось их продвижение на работе. С ними ознакомилась «Лента.ру».

© Екатерина Якель / «Лента.ру

В целом по России успешной свою карьеру считают 53 процента опрошенных. Интересно, что чаще других такое мнение складывается у молодежи от 18 до 24 лет (59 процентов) и у россиян от 25 до 34 лет (55 процентов), а также у жителей страны старше 65 лет (69 процентов).

Чаще других довольными своей карьерой оказывались работники страхования, фитнеса и салонов красоты, автомобильного бизнеса. Свое продвижение на работе сочли успешным 70, 69 и 68 процентов соответственно респондентов из этих сфер деятельности.

Ключевым фактором успешной карьеры россияне назвали высокий заработок. Так ответили 42 процента опрошенных. Однако для представителей старших возрастных групп гораздо более важным оказалась работа по призванию в любимой сфере деятельности. Этот критерий отметили 33 процента респондентов в возрасте 45-54 лет, 32 процента в возрасте 55-64 лет и 40 — старше 65 лет, что значительно выше, чем в других возрастных группах.

Еще одни из важных факторов для успеха в карьере, по мнению работающих россиян, трудолюбие и усердие (34 процента), а также опыт работы и профессиональные достижения (31). При этом трудолюбие особенно важным считают специалисты в сельском хозяйстве, агропромышленности (42 процента) и других профессиях (38), а опыт и профессиональные достижения — специалисты консалтинга (42), бухгалтерии и финансов (37), медицинские работники и фармацевты (36).

Еще четверть (25 процентов) опрошенных выделили в качестве условий успешной карьеры настойчивость и целеустремленность. Столько же — коммуникативные навыки, то есть умение работать в команде и договариваться с людьми. Лидерские качества, способность принимать решения и нести ответственность назвали 23 процента опрошенных, а уверенность в себе и высокую самооценку — 18 процентов россиян.

Среди других факторов, способствующих успеху в профессии, россияне также отмечали гибкость и адаптивность к изменениям, умение справляться со стрессом (17 процентов), уровень образования (17), умение управлять временем и эффективно планировать задачи (17), креативность, инновационное мышление, умение находить неординарные решения (16) и удачное стечение обстоятельств (15).

Причем жители Москвы (19 процентов), Санкт-Петербурга (19) и городов-миллионников (16) в целом чаще, чем жители более маленьких населенных пунктов, отмечают фактор удачи и способности попасть «в нужное место в нужное время».

Ранее российские соискатели стали чаще просить занижать их официальную зарплату или выплачивать ее в конверте. С желанием не оформляться официально или получать оплату «всерую» со стороны кандидатов сталкивались 10 и 9 процентов работодателей соответственно. Причинами такого запроса стало нежелание граждан платить по кредитам и выплачивать алименты.