Россияне связали качество своей работы с ростом зарплаты

Более половины (53 процента) россиян убеждены, что их коллективы работают лучше, если работодатель каждый год проводит фиксированное повышение зарплаты. Об этом со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Работа.ру» сообщили «Известия».

Опрос, проведенный экспертами, показал, что 26 процентам жителей страны последний раз зарплату повысили несколько лет назад, 21 проценту — в прошлом году, 7 процентам — в нынешнем. Кроме того, 5 процентов получили прибавку в этом квартале, а 4 процента — в мае. В 2024 году заработная плата выросла у каждого десятого гражданина России. Однако 27 процентов посетовало, что на их нынешнем месте работы им оклад пока не увеличивали.

Выяснилось, что, по мнению 48 процентов россиян, работодатель должен повышать зарплату раз в год. Еще 27 процентов считают, что не реже чем раз в полгода, а 11 процентов — не реже чем в квартал. Только 5 процентов заявили, что оклад необходимо увеличивать по требованию сотрудника.

Кроме того, очень много опрошенных связали рост эффективности работы коллектива с прибавками к жалованью. Так, 52 процента считают, что позитивный эффект наступает, когда работодатель фиксированно увеличивает оклад каждый год. Еще 21 процент ратуют за плавающие повышения в зависимости от производительности, 16 процентов настаивают на редких, но крупных прибавках, а 10 процентов, напротив, — на частых, но незначительных.

Исследователи установили и то, какие факторы, по мнению россиян, должен учитывать работодатель, принимая решение о повышении зарплаты. Респонденты указали такие пункты, как: объем работ (12 процентов), опыт (11 процентов), эффективность, выполнение KPI (9 процентов), рыночная стоимость навыков (8 процентов), умение организовать работу команды (2 процента), коммуникабельность (1 процент) и реализация крупных и сложных проектов (1 процент). Впрочем, 56 процентов согласны с тем, что значение имеет все вышеперечисленное.

В то же время 43 процента россиян признались, что им непросто дается беседа с начальником о повышении оклада. Другие 27 процентов без проблем преодолевают такую нервозность, а для 13 процентов это вообще не составляет особой проблемы.

В опросе приняли участие более 69 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех российских регионов.

Ранее выяснилось, что в России растет число компаний, которые предпочитают мотивировать сотрудников деньгами, а не ценными бумагами. Так, с 2022 по 2024 год с 40 до 50 процентов выросла доля программ, предполагающих денежные выплаты в качестве поощрения, и почти вдвое (с 42 до 24 процентов) упала доля тех, в которых эту функцию выполняли акции.

Между тем гендерный разрыв в зарплатах россиян оказался максимальным за 11 лет. Средний заработок российских женщин в 2023 году составил 56 тысяч рублей — примерно на треть меньше, чем у мужчин. У них средняя зарплата составляет 83,9 тысячи рублей.