На Украине более чем на 60% повысили тарифы на электричество

Первый замглавы профильного комитета Верховной рады Алексей Кучеренко на своей странице в соцсетях заявил, что правительство страны с 1 июня подняло более чем на 60% тарифы на электроэнергию для населения.

«Недооценил наше правительство! 4,32 (гривны), — единая цена», — цитирует его ТАСС.

К своему посту он также приложил скан постановления.

Уточняется, что данные тарифы будут действовать как минимум с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года.

По данным агентства, до этого тариф для населения составлял 2,64 гривны.

Ранее компания «Укрэнерго» спрогнозировала ухудшение ситуации с энергоснабжением на Украине.