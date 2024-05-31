На Украине более чем на 60% повысили тарифы на электричество
Первый замглавы профильного комитета Верховной рады Алексей Кучеренко на своей странице в соцсетях заявил, что правительство страны с 1 июня подняло более чем на 60% тарифы на электроэнергию для населения.
«Недооценил наше правительство! 4,32 (гривны), — единая цена», — цитирует его ТАСС.
К своему посту он также приложил скан постановления.
Уточняется, что данные тарифы будут действовать как минимум с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года.
По данным агентства, до этого тариф для населения составлял 2,64 гривны.
Ранее компания «Укрэнерго» спрогнозировала ухудшение ситуации с энергоснабжением на Украине.