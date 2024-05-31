В России планируют ввести новый налоговый вычет

Россияне смогут получить новый налоговый вычет за выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прохождение диспансеризации. Это указано в законопроекте Минфина, который предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ. Источник, близкий к правительству, подтвердил подлинность документа, с которым ознакомились «Ведомости».

© РИА Новости / Павел Лисицын

«В случае принятия закона эта норма начнет действовать с 2025 года», – говорится в публикации.

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По информации газеты, налоговый вычет для сдающих ГТО и проходящих ежегодную диспансеризацию составит 6 тысяч рублей в год.

Согласно предлагаемым поправкам, на налоговый вычет смогут претендовать те, кто выполнил нормативы ГТО для своего возраста и получил знак отличия, а также те, кто подтвердил уже полученный знак. Вычет можно будет получить с 1 января года, в котором произошло награждение или подтверждение знака, и в течение следующих 12 месяцев. Одновременно с этим, в тот же год необходимо пройти диспансеризацию.

Пресс-служба правительства подтвердила, что предложенные Минфином поправки по улучшению налоговой системы уже одобрены. Ожидается, что Госдума примет этот пакет законопроектов, включающий изменения в Налоговый кодекс, уже в весеннюю сессию, которая завершится 5 августа. В случае принятия закона, новые нормы начнут действовать с 2025 года.

В первом квартале 2024 года знаки отличия были присвоены 6 1 % участников, что составляет 236 805 человек из 387 108, сдавших нормативы ГТО.

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