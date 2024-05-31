Мошенники массово используют сайт OnlyFake, сервис генерирует сотни документов по заготовленным данным в шаблонах для атаки на россиян. Согласно заявлению основателя стартапа MAIA и предпринимателя Олега Лупикова, новая опция значительно облегчает процесс отмывания денег и кражу средств со счетов.

Сайт OnlyFake, активно используемый мошенниками, генерирует снимки паспортов и водительских удостоверений любого человека. Для создания фальшивого документа требуется всего лишь выбрать шаблон, ввести нужную информацию и загрузить фотографию. Нейросеть обрабатывает запрос и предоставляет реалистичный документ менее чем за одну минуту.

Пользователи могут за символическую плату получить поддельные документы из 26 стран, включая Россию, США, Великобританию и страны Европейского Союза. Эти документы успешно проходят проверку на популярных криптобиржах и финансовых сервисах, таких как Kraken, Bybit, Bitget, Huobi и PayPal. Мошенники используют их для регистрации в онлайн-казино или на сервисах по аренде автомобилей.

Кроме того, мошенники могут легко оформить микрозаем, предоставив фотографию страницы паспорта с основными данными и фотографией. Также они часто сговорившись с сотрудниками банков, кредиторами из магазинов и салонов сотовой связи, оформляют кредиты на копию паспорта, а взамен получают денежное вознаграждение.

Другой распространенной уловкой является изготовление поддельных чеков или скриншотов банковских операций. Для этого достаточно ввести несколько значений, таких как текущее время на телефоне, баланс на карте, траты за месяц и последние четыре цифры карты. Нейросеть генерирует правдоподобные скриншоты, на которые уже попадали пользователи.

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Однако Олег Лупиков отметил, что отличить сгенерированный нейросетью фальшивый паспорт легко, когда он находится в руках, так как он печатается на специальном бланке, сшитом специальной бумагой.