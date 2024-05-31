Кому положены новые доплаты и льготы с 1 июня

С 1 июня в России введут новые доплаты и льготы для ряда категорий граждан. Об этом сообщает Life.

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В частности, отмечается, что летом в стране ожидается появление льгот на проезд железнодорожным транспортом. Они распространятся на детей от 10 до 17 лет включительно. На них можно будет прибрести билет с 50%-ной скидкой до конца лета.

По словам юриста Елены Кузнецовой, правительством РФ был утвержден перечень категорий граждан, которые смогут без банковской комиссии оплачивать услуги ЖКХ с 1 июля. Речь идет, в частности, о многодетных родителях, пенсионерах и инвалидах, отметила она.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Тусляковой, с 1 июня 2024 года меняется порядок назначения и выплаты единого пособия на детей. Изменения касаются тех родителей, которые получают алименты.

«Для разведенных родителей установлена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей. Так, если после расторжения брака алименты определены судом, то они будут учитываться по объёму фактически поступивших средств», - добавила эксперт.

Ранее эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих заявила, что среди категорий, которых коснется увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч в месяц к 2030 году, - получатели социальных пособий и работники бюджетной сферы.