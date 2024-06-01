С 1 июля в России подорожает «коммуналка»

С первого июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов. Как рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка.

"В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось", - отметил он.

У некоторых категорий россиян с 1 июня выросли пенсии

Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные — в Забайкалье (15%), минимум — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка — на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти, пишет "Прайм".

Ранее "СП" сообщала, что на заседании по ключевой ставке 7 июня Центробанк России может поднять ее до 17%.