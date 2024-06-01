Новые правила назначения детских пособий вступили в силу: что изменилось

С 1 июня 2024 года вступили в силу изменения правил назначения детского пособия. В первую очередь они касаются разведенных пар, которые получают алименты на детей, не достигших 18 лет. Что изменилось в действующих правилах — в материале «Вечерней Москвы».

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Нововведения

С 1 июня 2024 года, по данным Социального фонда РФ, алименты после расторжения брака, определенные судом, будут выплачиваться в том же порядке: по объему фактически поступивших средств. Данные заявитель может предоставить самостоятельно. Если же решение суда перешло в службу судебных приставов, эти данные получит Соцфонд.

В тех случаях, когда алименты установлены в рамках нотариального соглашения, они будут выплачены в размере, указанном в соглашении. При этом выплаты не могут быть ниже предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, которые в этом году составляют:

четверть МРОТ (4910 рублей) на одного ребенка;

треть МРОТ (6414 рублей) на двоих детей;

половина МРОТ (9621 рубль) — на трех и более детей.

То есть в случае, если в нотариальном соглашении алименты на двоих детей составляли пять тысяч рублей, при расчете пособия Соцфонда сумма все равно будет исходить из трети МРОТ и составит 6414 рублей.

Новые условия для получения выплат

Так, новые правила будут применяться при соблюдении следующих условий:

заявитель не состоит в браке на момент подачи заявления (если женщина развелась с отцом ребенка, но на момент подачи заявления уже вступила в новый брак, выплаты начисляться не будут);

подача заявления осуществляется с 1 июня 2024 года (касается и тех, кто продлевает заявление, и тех, кто подает его впервые. Если заявитель оформил пособие до 1 июня, до окончания срока его действия оно будет выплачиваться по прежним правилам);

если отсутствует решение суда о назначении алиментов.

До 1 июня алименты могут не учитывать в доходах, когда родители пришли к соглашению о содержании детей через решение суда, либо в случае отсутствия указания о поступлении денег в заявлении (то есть мать не получала назначенные выплаты).

Также при расчете семейного дохода для выплаты пособий малоимущим не будут учитываться доходы несовершеннолетних до 18 лет, посещающих образовательное учреждение не менее шести месяцев (в очной форме). Но при этом будут учитываться доходы от самозанятости детей.

И последнее — из расчета исключаются теперь выплаты, предназначенные людям, имеющим статус «Мать-героиня» или орден «Родительская слава».

Как определяется сумма выплат

Размеры алиментов не фиксированы и варьируются в зависимости от доходов семьи:

50 процентов от прожиточного минимума — базовый размер выплаты;

75 процентов — назначается в тех случаях, если при назначении базовой выплаты среднедушевой доход семьи остался ниже прожиточного минимума;

100 процентов — выплачивается если и пособие в 75 процентов не поднимет среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума.

Плюсы новых правил

Как рассказала заместитель председателя СПЧ, директор авторского психологического центра «Мир семьи» Ирина Киркора, новые правила смогут принести положительные плоды только в том случае, если все алиментные обязательства будут исполняться.

— Если у заявителя указан статус «в разводе» на день обращения за пособием, тогда алименты будут учитывать по-другому. Для статусов «состою в браке», «вдова или вдовец», «брак не заключался» новые правила не действуют, — пояснила она.

Также с 1 июня изменяется правило минимальной суммы алиментов, отметила эксперт.