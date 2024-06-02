Юрист объяснила, как вернуть пособие по безработице

В случае приостановки выплаты пособия по безработице, возобновить ее можно только после того, как гражданина повторно признают безработным. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

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Ранее Минтруд дополнил перечень документов для признания уважительной причины неявки в центр занятости населения. Теперь такой причиной также будут считать эвакуацию в пункт временного размещения из-за чрезвычайной ситуации. Без предоставления документа о регистрации в ПВР гражданина могут лишить пособия.

По словам юриста, новая уважительная причина неявки в центр занятости относится ко всем людям, которых эвакуировали из зоны ЧС.

«ПВР нужен в том числе для учета эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации. Таким образом, в ПВР регистрируются все граждане, отселенные из зоны ЧС или вероятной зоны ЧС», — добавила она.

Оспорить прекращение выплаты пособия можно также в судебном порядке. Если суд признает, что выплаты приостановили незаконно, то гражданину должны вернуть пособие, а также компенсацию за неоплаченный период.