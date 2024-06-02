Юрист объяснила, как вернуть пособие по безработице
В случае приостановки выплаты пособия по безработице, возобновить ее можно только после того, как гражданина повторно признают безработным. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.
Ранее Минтруд дополнил перечень документов для признания уважительной причины неявки в центр занятости населения. Теперь такой причиной также будут считать эвакуацию в пункт временного размещения из-за чрезвычайной ситуации. Без предоставления документа о регистрации в ПВР гражданина могут лишить пособия.
По словам юриста, новая уважительная причина неявки в центр занятости относится ко всем людям, которых эвакуировали из зоны ЧС.
«ПВР нужен в том числе для учета эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации. Таким образом, в ПВР регистрируются все граждане, отселенные из зоны ЧС или вероятной зоны ЧС», — добавила она.
Оспорить прекращение выплаты пособия можно также в судебном порядке. Если суд признает, что выплаты приостановили незаконно, то гражданину должны вернуть пособие, а также компенсацию за неоплаченный период.