Назван лидирующий по благосостоянию семей регион в России

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) по итогам 2023 года возглавил рейтинг по уровню благосостояния семей в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно подсчетам агентства, на Ямале после минимальных расходов в семье с двумя детьми останется более 140 тысяч рублей. Второе место по благосостоянию семей в стране заняла Москва, где остаток после минимальных расходов составил около 100 тысяч рублей. На третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, за ним следуют Сахалинская область, Санкт-Петербург и Магаданская область.

Регионами-аутсайдерами в рейтинге благосостояния семей стали Кабардино-Балкария, где после минимальных расходов потенциальный остаток отрицательный — минус 1732 рубля, а также Ингушетия с положительным остатком 2662 рубля, Чечня (4786 рублей) и Дагестан (10 077 рублей).

В рейтинг не вошли новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Росстат ранее сообщал, что в феврале 2024 года средняя зарплата от 150 тысяч рублей фиксировалась в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области. Согласно данным статистической службы, на Чукотке в феврале россияне в среднем зарабатывали 162,5 тысячи рублей, в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей.