Как получить максимум кэшбэка рассказали эксперты

Банки в России улучшают условия обслуживания, в том числе по кешбэку. Издание Life разбиралось, как можно его использовать максимально выгодно.

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По словам экспертов, надо очень четко понимать структуру своих расходов и доходов. Если наибольшие траты приходятся на продукты, необходимо сделать выбор в пользу карты с самым большим кешбэком в данной категории, отмечают они.

По словам руководителя отдела экономических исследований CM Service Николая Переславского, для максимальной выгоды использования кешбэка нужно следовать трем основным правилам. Так, начала нужно внимательно прочитать условия программы кешбэка банка, потом необходимо запланировать свои покупки таким образом, чтобы максимально использовать возможности получения кешбэка, затем следует начать следить за ограничениями и сроками действия кешбэк-программы, отметил собеседник.

«Особо хотел бы отметить, что для максимального использования возможностей кешбэка следует иметь несколько карт. Для автомобилистов, путешественников, для детей есть свои программы», — подчеркнул Переславский.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в 2023 году крупные банки в общей сложности выплатили своим клиентам порядка 200 млрд рублей кэшбэка. Данная сумма существенно превышает значения предыдущих годов.