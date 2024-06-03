Назван размер пассивного дохода россиян

Средняя сумма пассивного дохода российских граждан - 20 тыс. рублей в месяц. Россияне ее тратят на повседневные нужды, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования инвестиционной платформы Nibble Invest.

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О наличии регулярного пассивного дохода сообщили 35% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Для 60% мужчин, принявших участие в опросе, сдача недвижимости в аренду, инвестиции в ценные бумаги, краудфандинг, криптовалюту и вклад в банке являются самыми выгодными способами получать пассивный доход.

50% женщин отметили, что наиболее выгодный инструмент для дополнительного дохода — банковский вклад с высокой ставкой. Средняя сумма пассивного дохода у мужчин составляет порядка 25-30 тыс. рублей в месяц, у женщин - 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования «СберСтрахования жизни», подготовленных к Международному дню защиты детей, каждый четвертый (23,2%) опрошенный россиянин откладывает деньги на образование, покупку жилья и другие цели детей. При этом 23% респондентов считают необходимым накопить не менее 1 млн рублей.