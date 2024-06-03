В Госдуме рассказали о пенсии для курьеров и таксистов

У людей, работающих через интернет-платформы, появится возможность получать пенсию, рассказал «Парламентской газете» один из авторов поправок, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, в трудовое законодательство будут внесены некоторые поправки, касающиеся, например, курьеров и таксистов.

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Мы предлагаем прописать законодательно следующие условия: если исполнители работают на платформе и они есть в реестре, то в Социальном фонде будет открыто дело на каждого из них, после чего человек сможет перечислять средства себе на пенсию, на больничные нужды и прочее, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что поправка в трудовое законодательство подразумевает введение реестра исполнителей заказов, которые идут через интернет-платформы. Это необходимо для создания нужных условий для социального страхования.

На данный момент работа у тех, кто занимается заказами с онлайн-платформ, не идет в трудовой стаж, а отпуска и больничные не оплачиваются, добавил Исаев. Однако необходимо создать правильные условия для таксистов и курьеров, поскольку многие выбирают такую работу как основное место труда.

Кроме того, нужно разработать разные пакеты услуг страхования, подчеркнул парламентарий. Для тех, кто захочет получать полноценную пенсию, будет один процент отчислений от заработка в месяц. Для людей, кто захочет страховку только на оплату отпуска, — другой, и для тех, кто захочет получать страховку по болезни, — третий, подытожил депутат.

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