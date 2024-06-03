Повышение ключевой ставки не помешало банкам кредитовать россиян

В России наблюдается ускорение роста розничного кредитования по итогам первого квартала 2024 года — с 2 до 3,7% к уровню октября — декабря 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Frank AG.

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В апреле объем выданных ипотечных кредитов продемонстрировал рост на 4,2% к уровню марта, а кредитов наличными — на 2,2%. Также в стране увеличился ипотечный портфель — на 1,4%. Кроме того, банки активизировали выдачи кредитов высокорисковым заемщикам, в том числе гражданам с невысоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН), но с отсутствием кредитной истории. В общей сложности клиентская база банковского сектора увеличилась на 1,6 млн человек, пишет издание.

Аналитик «Цифры брокер» Наталия Пырьева отметила, что рост розничного кредитования обусловлен повышением доходов российских граждан. Оно, в свою очередь, вызвано увеличением заработных плат в условиях дефицита кадров и ростом инвестиционного дохода (население получает дополнительную прибыль с вкладов).

Ранее сообщалось, что, по данным «Скоринг бюро», число потребительских кредитов россиян с просрочкой более 90 дней на конец апреля составило менее 7 млн. Показатель опустился ниже этого уровня впервые с мая 2022 года.