В России меняется порядок погашения кредитов

С 1 июля изменится порядок погашения кредитов. При этом для граждан, которые хотят погасить его досрочно, появятся новшество, пишет Life.

По словам руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, с 1 июля 2024 года вступает в силу закон, устанавливающий очередность платежей. Раньше при возникновении просрочки штраф и неустойка автоматически ставились в первую очередь на погашение. Летом все санкционные платежи встанут в третью, последнюю очередь после процента за пользование кредитом и тела долга, отметил собеседник.

Также эксперт подчеркнул, что теперь заемщики будут знать, до какого именно уровня может увеличиться ставка по кредиту в любой момент отказа от страховки. Так, граждане смогут давать корректную оценку своей финансовой нагрузке.

Банки могут требовать у заемщика вернуть кредит досрочно, напоминает издание. Речь идет, в частности, о случаях образования серьезной просрочки. Новым порядком упрощается процедура выплаты долга и снижается риск возникновения проблемных ситуаций.

«Выплатить кредит станет проще, а потери на штрафах уменьшатся. В то же время сейчас становится проще досрочно погасить кредит. Речь идет о тех заемщиках, у которых есть сбережения и которые хотят раньше срока закрыть долг перед банком», - отмечает Life.

Оформлять лишние кредитные карты не стоит

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Frank AG сообщили, что в России наблюдается ускорение роста розничного кредитования по итогам первого квартала 2024 года — с 2 до 3,7% к уровню октября — декабря 2023 года.