Юрист назвал опасности незарегистрированного договора залога

В судебной практике встречаются случаи, когда договор залога, заключенный между сторонами, не был зарегистрирован в установленном законом порядке, и это привело к спорам, рассказал "Российской газете" управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.

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По его словам, по закону договор залога в большинстве случаев должен быть заключен в простой письменной форме. Однако в ряде ситуаций требуется обязательное нотариальное удостоверение сделки - к примеру, при залоге доли в уставном капитале ООО или недвижимого имущества.

Несоблюдение установленной формы договора залога делает его ничтожным. Это означает, что стороны не смогут ссылаться на такой "договор" и требовать исполнения обязательств по нему.

"Особенно опасно отсутствие надлежащей регистрации залога при банкротстве одной из сторон. В рамках дела о банкротстве залоговый кредитор должен предъявить требование о включении в реестр кредиторов, подтвержденное соответствующими документами. Незарегистрированный договор залога в большинстве случаев не будет приниматься арбитражным управляющим в качестве надлежащего доказательства", - отметил юрист.



Основные случаи, когда требуется регистрация договора залога:

- Залог недвижимого имущества (дом, квартира, земельный участок и др.). Договор об ипотеке обязательно регистрируется в Росреестре.

- Залог доли в уставном капитале ООО. Регистрация производится в налоговых органах.

- Залог ценных бумаг. Регистрируется в специальных реестрах (например, в реестре акционеров для залога акций).

- Залог движимого имущества. Регистрация необязательна, но может быть произведена для уведомления третьих лиц.

- Если стороны планируют внесудебное обращение взыскания на заложенное имущество. В таком случае обязательно нотариальное удостоверение.