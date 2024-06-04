Выплаты многодетным для погашения ипотеки продлят

Многодетным семьям продолжат выплачивать 450 тысяч рублей для приобретения жилья с помощью ипотеки. Такой закон Комитет Совета Федерации по социальной политике 4 июня рекомендовал палате регионов одобрить на ближайшем пленарном заседании.

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Получить выплату, как и ранее, смогут семьи с тремя и более детьми, в которых третий или последующий ребенок родился или родится до 31 декабря 2030 года.

Дополнительные расходы бюджета на выплаты многодетным до 2030 года составят 648 миллиардов рублей. Ожидается, что льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона семей. По данным на 1 мая 2024 года, правом на получение выплаты уже воспользовались 693 тысячи семей.

Документ разработан по поручению президента, которое он дал в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию.