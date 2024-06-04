В России наблюдается рост заработных плат строителей. Суммы увеличились почти на четверть в связи с повышенным спросом и низким предложением со стороны соискателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Подчеркивается, что поддержка сферы со стороны властей с помощью льготной ипотеки сохраняет спрос на рабочий персонал в строительной отрасли. Так, он остается высоким, говорится в публикации.

Отмечается, что многие мигранты, трудящиеся в сфере строительства, вернулись в родные города в связи с колебанием курса валют и невыгодностью переводов денег, заработанных за труд. При этом эксперты обращают внимание на то, что столь значительного увеличения числа вакансий, которое фиксировалось в начале и середине 2023 года, уже нет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что при повышении МРОТ работодатель обязан повысить зарплату по всей тарифной сетке. Она пояснила, что низкоквалифицированный и высококвалифицированный работники не могут получать равную или примерно равную зарплату.