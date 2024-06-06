Набиуллина высказалась о парадоксальном кредитовании в России

Люди берут кредиты и тогда, когда у них низкие доходы, и тогда, когда их достаток повышается, и это парадокс, считает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в ходе Петербургского международного экономического форума. Ее высказывание цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Набиуллиной напомнили несколько ее высказываний. Первое, от 2019 года, когда она сказала, что люди берут кредиты из-за низких доходов. Второе, от апреля этого года, согласно которому рост кредитов связан с повышением доходов.

Набиуллина согласилась, что «казалось бы, это парадокс». Но, по ее мнению, люди действительно берут кредиты от плохой жизни, от безысходности. Однако и от хорошей тоже, когда за счет будущих доходов, в которых они уверены, могут профинансировать улучшение жизни уже сейчас.

Она подчеркнула, что несколько лет в РФ наблюдалась тенденция роста кредитов у людей уже закредитованных и с низким уровнем доходов. Это, по ее словам, «никуда не делось». Потребность людей с невысокими доходами в кредитах, сохраняется. Об этом, в частности, свидетельствует ситуация с микрокредитами.

Ранее сообщалось, что рост ключевой ставки не привел к охлаждению кредитования — банки продолжили выдавать займы россиянам, а их объемы стали обновлять рекорды каждый месяц. В 2023 году портфель ипотечного кредитования подскочил сразу на 34,5 процента, до рекордного уровня за всю историю. Объем потребительских кредитов вырос на 15,7 процента, автокредитов — на 41,6 процента.

Также в России сократилось число просроченных более чем на 90 дней потребительских займов. На 30 апреля 2024 года количество таких кредитов снизилось до 6,87 миллиона по сравнению с 7,2 миллиона годом ранее.