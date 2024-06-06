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Кирилл Царев: SberPay NFC завоевал популярность у россиян

Более 10 млн клиентов Сбера подключили SberPay NFC для оплаты одним касанием телефона, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Более 10 млн клиентов подключили SberPay NFC для оплаты со смартфона
© Газета.Ru

По его словам, ежедневно с помощью SberPay NFC совершается более 5 млн операций.

«Более двух лет назад с российского рынка ушли международные платежные системы и возможность платить смартфоном в одно касание исчезла», — отметил он.

Царев добавил, что SberPay NFC пользуется популярностью у владельцев смартфонов Android.

«Что касается владельцев Iphone, то оплата в одно касание возможна для них с помощью платежного стикера, а также по биометрии – оплата улыбкой», — сказал он.
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Кирилл Царев
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