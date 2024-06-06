Оплату взглядом в метро планируют запустить в регионах

Сервис оплаты с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) может в скором времени появиться в шести региональных метрополитенах. Об этом руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

© Lenta.ru

Оплату «взглядом» планируют запустить в регионах до конца 2025 года. Этим летом власти намерены подключить оплату по биометрии в казанском метро, а до конца 2024-го — в Нижнем Новгороде, объявил вице-премьер.

Биометрические данные будут хранится в государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС), напомнил Григоренко. Благодаря этому регионам не понадобится создавать собственную цифровую инфраструктуру в соответствии с жесткими требованиями информационной безопасности.

Ранее в Минцифры опровергли слухи о розыске граждан по биометрии. В ведомстве сообщили, что не рассматривают сервис для введения автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах.