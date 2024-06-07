В Сбере высказались о введении сберегательных сертификатов

Сегодня у клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, а сберегательные сертификаты как раз подходят для этого. Об этом журналистам рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Таким образом он прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о введении в 2024 году нового инструмента — сберегательного сертификата. По словам главы государства, он даст россиянам возможность сохранять средства под более высокий процент, чем в депозите.

«Сегодня глава государства озвучил инициативу запуска сберегательных сертификатов и сейчас мы ждем появления детальных параметров продукта, чтобы приступить его к разработке и запуску», — заявил Царев.



По его словам, Сбер уже обсуждал данный продукт с Центробанком, регулятору были направлены предложения о том, как его оптимально реализовать без создания дополнительных программ для обслуживания сертификатов.