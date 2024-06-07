«Заряженный на богатство» предмет с ПМЭФ выставили на сайте объявлений

Зонт с символикой фонда «Росконгресс» с ПМЭФ-2024 выставлен на продажу на сайте «Авито» по цене в 150 тысяч рублей. Автор объявления указал, что этот аксессуар обладает особой силой привлечения богатства, так как его держал один из шейхов.

© Игорь Родин/Росконгресс

Купив зонт, вы будете скрываться от денег, которые на вас польются.

Это не просто зонт, это оберег от бедности. Зонт можно купить в подарок девушке и она сразу станет вашей, так вы покажете что были на ПМЭФ и у вас НДФЛ 22%, — говорится в сообщении.



Объявление было опубликовано вчера вечером. За это время, по данным сайта, публикацию посмотрели 278 раз.

Также на Петербургском международном экономическом форуме появился большой спрос на футболки с цитатами президента России Владимира Путина. Желающие приобрести элемент одежды встали в очередь, в которой находилось несколько десятков человек.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о наличии на Петербургском экономическом форуме украинских эскортниц и призвал их наказать. Как заявил парламентарий, таких женщин «надо отлавливать, давать им сроки и давать исправительные работы», а к тем гостям форума, кто пользуется услугами «профурсеток», надо присматриваться, насколько они вообще адекватны в других отраслях.