Пенсионерам напомнили о льготах, доступных им в 2024 году

Помимо пенсионной выплаты после выхода на пенсию, а также за пять лет до нее у граждан появляются дополнительные льготы и гарантии, рассказала "РГ" доцент кафедры частного права Государственного университета управления Светлана Титор.

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Несмотря на увеличение пенсионного возраста, право на получение некоторых льгот сохранено за женщинами, которым исполнилось 55 лет, и за мужчинами, достигшими 60 лет, пояснила она.

По словам эксперта, нужно отличать федеральные и региональные льготы.

К федеральным относятся, например, налоговые льготы. Они предоставляются в отношении налога на имущество и земельного налога. Так, пенсионеры и предпенсионеры освобождаются от налога на жилой дом, квартиру, комнату, долю в жилой недвижимости, гараж, машино-место, хозяйственные сооружения с площадью не больше 50 м², которые расположены на земельном участке для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства. Льготу можно получить только на один объект каждого вида. Например, если у пенсионера есть дом, комната в коммуналке и гараж, можно не платить ни за один объект. Но если пенсионеру принадлежат квартира и три гаража, его освободят от уплаты налога на квартиру и один гараж, а еще за два гаража придется платить. К какому из однотипных объектов применить льготу, выбирает сам пенсионер. Причем, он вправе поменять этот объект на другой в любое удобное время, пояснила эксперт. Не платить земельный налог пенсионеры и предпенсионеры могут за участок в пределах шести соток.

Также к федеральным относятся льготы и гарантии в трудовой сфере, которые предоставляются работающим пенсионерам, напомнила Титор. Например, они могут получить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 14 календарных дней и работодатель не может им отказать в этом. Также работник пенсионного возраста может уволиться с работы по собственному желанию без общепринятого двухнедельного предупреждения, то есть в любое удобное для него время. Помимо этого, предпенсионеры и пенсионеры вправе получить два дополнительных оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации. Порядок предоставления таких дней определяется локальными нормативными актами работодателя.

Дополнительные льготы для пенсионеров и предпенсионеров устанавливают регионы, говорит эксперт. По ее словам, перечень и объем региональной социальной поддержки различен. Чаще всего - это льготный (бесплатный или частично оплачиваемый) проезд в общественном транспорте, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, дополнительные социальные услуги в виде бесплатного (частично оплачиваемого) посещения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных учреждений, бесплатное санаторно-курортное лечение, протезирование, обеспечение бесплатными лекарствами. При этом, региональные льготы для предпенсионеров и пенсионеров могут предоставляться всем гражданам этой категории, малоимущим гражданам или имеющим особые заслуги перед Родиной, например, только ветеранам труда.

Иногда для получателей региональных льгот устанавливаются дополнительные требования. Допустим, в Москве и Московской области, чтобы получить право на них, нужно проживать в регионе не менее 10 лет.

Титор обратила внимание, что региональные льготы пенсионерам могут быть продиктованы экономическими особенностями региона, таким как - высокий прожиточный уровень, или климатическими условиями: например, пенсионерам районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей, дополнительно один раз в год оплачивается проезд к местам отдыха. Пенсионеры вправе выбрать получение региональных льгот в натуре или заменить их денежной компенсацией. Такая процедура получила наименование "монетизация" льгот. Причем, пенсионер вправе получить денежную компенсацию за неполученные им льготы как частично, так и за все. Например, пенсионер пользуется общественным транспортом, и ему необходима льгота в виде бесплатного (частично оплачиваемого) проезда, но он не пользуется положенным ему по состоянию здоровья санаторно-курортным лечением. Он вправе за такое лечение получить денежную компенсацию. Размер компенсаций устанавливается региональными нормативными актами.

Между тем, доцент Финансового университета при Правительстве Оксана Васильева напомнила, что когда пенсионеру исполняется 80 лет, он получает право на удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Заявление для этого не требуется, перерасчет происходит автоматически.