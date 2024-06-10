Россияне рассказали о неожиданных зарплатных амбициях

В первом квартале текущего года индекс готовности снизить зарплатные амбиции стал рекордным, он составил 0,15 пункта. О готовности понизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства сообщили 33% опрошенных компанией HeadHunter граждан, передает РБК.

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49% респондентов сообщили, что не готовы отказаться от своих требований. Россияне, проживающие в северо-Западном федеральном округе, оказались менее гибкими в вопросе зарплатных ожиданий (0,05 пункта).

«Более других на снижение зарплаты готовы соискатели из Дальневосточного федерального округа (0,25 пункта), говорится в исследовании. Самыми негибкими в этом вопросе оказались представители IT-сферы, наибольшую готовность снизить зарплатные ожидания показали представители сферы закупок», - говорится в публикации.



Ранее издание РБК со ссылкой на результаты дебютного исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам 10% населения с самыми большими доходами, сообщило, что россияне, которые относятся к обеспеченной группе людей, работают по найму. При этом они имеют дополнительный пассивный доход.